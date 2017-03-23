Військова прокуратура розглядає також версію службової недбалості щодо НС на Харківщині (розширено)

“На місце події виїхала група прокурорсько-слідчих працівників Головної військової прокуратури, ГСУ СБУ для організації та розслідування кримінального провадження, яке зареєстроване за 113 статтею ККУ, яка кваліфікує цю подію як диверсію. Військовою прокуратурою окрім того, що внесена (до ЄРДР — ред.) стаття 113 ККУ, СБУ внесено і зареєстровано кримінальне провадження за частиною 3 ст. 425 ККУ — це недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки вчинене в умовах особливого періоду”, — сказав А.Матіос.

Процесуальне керівництво у обох провадженнях здійснює Головна військова прокуратура.

А.Матіос водночас наголосив, що говорити про випадковість чи недбалість навряд чи приходиться.

“Говорити про випадковість або якусь недбалість навряд чи приходиться. Однак згідно з кодексом (ККУ — ред.), ми зобов’язані розглянути обидві версії. Перша пріоритетна — про вчинення диверсії, інша — це недбалість службових осіб, які виконали чи не виконали свої службові обов’язки щодо охорони арсеналу боєприпасів”, — сказав А.Матіос.

Він зазначив, що для гасіння пожежі мобілізовані всі наявні одиниці пожежної техніки, в тому числі броньований контингент ЗСУ — пожежні самохідні установки, а також всі особові сили Управління Служби безпеки у Харківської області, Нацполіції та військового гарнізону Військової прокуратури.

“У зв’язку з триваючою детонацією боєприпасів гасіння пожежі на даний час здійснювати не можливо і вона не здійснюється”, — зазначив А.Матіос.

На місці події працює комісія під керівництвом заступника міністра оборони генерал-лейтенантом Павловським.

Він додав, що охорону складів здійснювало близько тисячі військових ЗСУ та відомчої охорони, а добові наряди складають близько 100 людей.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 “швидких”.

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.