Пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківщини - Мінінфраструктури (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік м.Балаклея Харківської області", - цитує Ю.Лавренюка прес-служба.
Також він зазначив, що персонал залізничної станції у місті Балаклея евакуйовано.
"При необхідності Укрзалізниця готова надати потяги для евакуації населення. Наразі таких запитів не поступало", - сказано у повідомленні.
За словами Ю.Лавренюка, Міністерство інфраструктури України перебуває на оперативному контакті з керівництвом ДСНС, Міністерства оборони та в межах компетенції тримає ситуацію на контролі.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".