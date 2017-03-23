Пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область - Мининфраструктуры (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных неподалеку г.Балаклея Харьковской области", - цитирует Ю.Лавренюка пресс-служба.
Также он отметил, что персонал железнодорожной станции в городе Балаклея эвакуирован.
"При необходимости Укрзализныця готова предоставить поезда для эвакуации населения. Сейчас таких запросов не поступало", - сказано в сообщении.
По словам Ю.Лавренюка, Министерство инфраструктуры Украины находится на оперативном контакте с руководством ГосЧС, Министерства обороны и в пределах компетенции держит ситуацию на контроле.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".