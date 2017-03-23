Детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км - джерело
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км. Про це УНН повідомило джерело, знайоме з ситуацією.
Як повідомив співрозмовник УНН, виходячи з площі і кількості боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо.
Наразі зона евакуації з району пожежі становить 7 км, однак може бути розширено, додав співрозмовник.
Цей склад один з найбільших в Європі, додало джерело.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.