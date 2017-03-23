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Детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км - джерело

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Боєприпаси на складі, де стався вибух, на Харківщині можуть детонувати до чотирьох днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо. Зона евакуації у районі надзвичайної ситуації становить 7 км. Про це УНН повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Як повідомив співрозмовник УНН, виходячи з площі і кількості боєприпасів, вони можуть детонувати до 4 днів, а це значить, що наблизиться до складів зараз неможливо.

Наразі зона евакуації з району пожежі становить 7 км, однак може бути розширено, додав співрозмовник.

Цей склад один з найбільших в Європі, додало джерело.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

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Українські Національні Новини

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