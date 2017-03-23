Детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Боеприпасы на складе, где произошел взрыв, в Харьковской области могут детонировать до четырех дней, а это значит, что приблизится к складам сейчас невозможно. Зона эвакуации в районе чрезвычайной ситуации составляет 7 км. Об этом УНН сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщил собеседник УНН, исходя из площади и количества боеприпасов, они могут детонировать до 4 дней, а это значит, что приблизится к складам сейчас невозможно.
Сейчас зона эвакуации из района пожара составляет 7 км, однако может быть расширена, добавил собеседник.
Этот состав один из крупнейших в Европе, добавил источник.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.