Людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З району, де стався вибух на складі боєприпасів на Харківщині, відбувається евакуація людей. Це УНН підтвердили у прес-службі ГУ ДСНС у Харківській області.
На запитання, чи йде евакуація з району інциденту, у прес-службі харківського управління ДСНС відповіли: "Так".
"Евакуацією займаються органи влади на місцях", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Балаклея, час назад. Видео из Instagram pic.twitter.com/IxXpG7WDBu— Дядя Саша (@ddya_sasha) 23 марта 2017 г.