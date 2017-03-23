Людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Из района, где произошел взрыв на складе боеприпасов в Харьковской области, происходит эвакуация людей. Это УНН подтвердили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Харьковской области.
На вопрос, идет ли эвакуация из района инцидента, в пресс-службе харьковского управления ГосЧС ответили: "Да".
"Эвакуацией занимаются органы власти на местах", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.