У районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких" - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У районі надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, у район події відправлено більше 20 автомобілів швидкої допомоги. Про це повідомив офіцер прес-служби Міністерства оборони Юзеф Венсковіч в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Як було зазначено, одна із версій – це диверсія, водночас розгорнуто координаційний штаб тушіння пожежі, задіяно спеціальну техніку та пожежні підрозділи ЗСУ, на місце події направлені підрозділи ДСНС, також понад 20 автомобілів швидкої допомоги.
Відкрито два евакуаційних пункти – в районному будинку культури та загальноосвітній школі", - повідомив він.
З його слів, наразі триває евакуація жителів населених пунктів, прилеглих до бази озброєння.
"Загиблих та постраждалих внаслідок пожежі станом 8 годину не зафіксовано", - додав Ю.Венсковіч.
При цьому він зауважив, що інформації про те, чи є постраждалі серед працівників складу, наразі немає.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.