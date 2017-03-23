В районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых" - Минобороны

"Как было отмечено, одна из версий - это диверсия, одновременно развернут координационный штаб тушения пожара, задействовано специальную технику и пожарные подразделения ВСУ, на место происшествия направлены подразделения ГосЧС, также более 20 автомобилей скорой помощи.

Открыты два эвакуационных пункта - в районном доме культуры и общеобразовательной школе", - сообщил он.

По его словам, сейчас идет эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

"Погибших и пострадавших в результате пожара состоянию 8:00 не зафиксировано", - добавил Ю.Венскович.

При этом он отметил, что информации о том, есть ли пострадавшие среди работников склада, пока нет.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.