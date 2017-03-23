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В районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых" - Минобороны

В районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых" - Минобороны

Киев • УНН

 • 13097 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В районе чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, в район происшествия отправлено более 20 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил офицер пресс-службы Министерства обороны Юзеф Венскович в эфире "112 Украина", передает УНН.

"Как было отмечено, одна из версий - это диверсия, одновременно развернут координационный штаб тушения пожара, задействовано специальную технику и пожарные подразделения ВСУ, на место происшествия направлены подразделения ГосЧС, также более 20 автомобилей скорой помощи.
Открыты два эвакуационных пункта - в районном доме культуры и общеобразовательной школе", - сообщил он.

По его словам, сейчас идет эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.

"Погибших и пострадавших в результате пожара состоянию 8:00 не зафиксировано", - добавил Ю.Венскович.

При этом он отметил, что информации о том, есть ли пострадавшие среди работников склада, пока нет.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

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