В районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых" - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В районе чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, в район происшествия отправлено более 20 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщил офицер пресс-службы Министерства обороны Юзеф Венскович в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Как было отмечено, одна из версий - это диверсия, одновременно развернут координационный штаб тушения пожара, задействовано специальную технику и пожарные подразделения ВСУ, на место происшествия направлены подразделения ГосЧС, также более 20 автомобилей скорой помощи.
Открыты два эвакуационных пункта - в районном доме культуры и общеобразовательной школе", - сообщил он.
По его словам, сейчас идет эвакуация жителей населенных пунктов, прилегающих к базе вооружения.
"Погибших и пострадавших в результате пожара состоянию 8:00 не зафиксировано", - добавил Ю.Венскович.
При этом он отметил, что информации о том, есть ли пострадавшие среди работников склада, пока нет.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.