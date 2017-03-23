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Електроенергію і газ тимчасово відключили у зоні ураження на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У зоні ураження на Харківщині, де сталася пожежа на складі з боєприпасами, тимчасово відключили подачу електроенергії та газ. Про це під час брифінгу повідомив заступник директора Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Петро Коротинський, передає кореспондент УНН.

“В зоні ураження тимчасово відключено подавання електроенергії та газ”, — сказав він.

За його словами, наразі на складі на Харківщині продовжуються вибухи різної інтенсивності.

П.Коротинський розповів, що було організовано заходи щодо евакуації населення із населеного пункту Балаклея та прилеглих сіл Гребінка і Ялового. Наразі евакуйовано близько 19 тис. осіб, заходи продовжуються, функціонує шість пунктів, через які здійснюється евакуація населення. Для проведення евакуаційних заходів залучено 74 автобуси 24 карети швидкої для транспортування людей з обмеженими можливостями.

Інформації про загиблих чи поранених немає наразі.

Окрім того, тимчасово припинено рух в зоні можливого ураження.

“У зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил, зокрема від ДСНС 300 чоловік особого складу і 55 одиниць техніки. Охорону громадського порядку здійснює Нацполіція. В цілому на заході залучено близько 500 осіб. Також утримуються два пожежних потяги. На місці розгорнуто штаб ліквідації надзвичайних ситуацій керівництвом голови адміністрації”, — сказав П.Коротинський.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Як повідомляв УНН, за фактом надзвичайної на складі боєприпасів на Харківщині відкрито провадження за статтею “диверсія”.

Міністр оборони Степан Полторак повідомив, що наразі розглядаються різні версії проведення диверсії, зокрема скидання з безпілотника та підрив.

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