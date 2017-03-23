СБУ: за фактом НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито провадження за статтею "диверсія" (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. За фактом надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині, де у ніч на четвер стався вибкх, відкрито кримінальне провадження за статтею "диверсія". Про це у коментарі УНН повідомила речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська.
"Відкрите кримінальне провадження за статтею диверсія, тривають слідчі дії", - повідомила вона.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.