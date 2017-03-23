СБУ: по факту ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыто производство по статье "диверсия" (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. По факту чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области, где в ночь на четверг произошел взрыв, открыто уголовное производство по статье "диверсия". Об этом в комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Открытое уголовное производство по статье диверсия, проводятся следственные действия", - сообщила она.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.