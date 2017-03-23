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Электроэнергию и газ временно отключили в зоне поражения в Харьковской области

Электроэнергию и газ временно отключили в зоне поражения в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11047 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В зоне поражения в Харьковской области, где произошел пожар на складе с боеприпасами, временно отключили подачу электроэнергии и газа. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГосЧС Украины Петр Коротинский, передает корреспондент УНН.

"В зоне поражения временно отключена подача электроэнергии и газа", - сказал он.

По его словам, сейчас на складе в Харьковской области продолжаются взрывы разной интенсивности.

П.Коротинский рассказал, что были организованы мероприятия по эвакуации населения из населенного пункта Балаклея и близлежащих сел Гребенка и Яловое. Сейчас эвакуированы около 19 тыс. человек, мероприятия продолжаются, функционирует шесть пунктов, через которые осуществляется эвакуация населения. Для проведения эвакуационных мероприятий привлечено 74 автобусы, 24 кареты скорой для транспортировки людей с ограниченными возможностями.

Информации о погибших или раненых нет пока.

Кроме того, временно прекращено движение в зоне возможного поражения.

"В зоне чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил, в частности от ГосЧС 300 человек особого состава и 55 единиц техники. Охрану общественного порядка осуществляет Нацполиция. В целом на мероприятие привлечено около 500 человек. Также привелечено два пожарных поезда. На месте развернут штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций под руководством главы администрации ", - сказал П.Коротинский.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Как сообщал УНН, по факту чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области открыто производство по статье "диверсия".

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что сейчас рассматриваются различные версии проведения диверсии , в частности сброс  с беспилотника и подрыв.

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