Міноборони: розглядаються різні способи проведення диверсії на складі боєприпасів у Балаклеї
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Наразі розглядаються різні версії проведення диверсії, зокрема скидання з безпілотника та підрив. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Степан Полторак, передає кореспондент УНН.
“За попередніми висновками, причиною пожежі на деяких майданчиках зберігання зброї було проведення диверсії. Розглядаються різні способи проведення цієї диверсії, починаючи з скидання з безпілотного літального апарату, завершуючи способом підриву”, — сказав він.
Він наголосив, що все це відбувається у рамках продовження гібридної війни з боку РФ стосовно України, а також що подібний випадок на цих складах вже відбувався у грудні 2015 року.
Наразі розгорнуто штаб гасіння на місці події.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.