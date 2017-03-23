Минобороны: рассматриваются различные способы проведения диверсии на складе боеприпасов в Балаклее
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Сейчас рассматриваются разные версии проведения диверсии, в частности сброс с беспилотника и подрыв. Об этом во время брифинга сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент УНН.
"По предварительным выводам, причиной пожара на некоторых площадках хранения оружия было проведение диверсии. Рассматриваются различные способы проведения этой диверсии, начиная со сброса с беспилотного летательного аппарата, завершая способом подрыва ", - сказал он.
Он отметил, что все это происходит в рамках продолжения гибридной войны со стороны РФ в отношении Украины, а также подобный случай на этих складах уже проходил в декабре 2015 года.
Сейчас развернут штаб тушения на месте происшествия.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.