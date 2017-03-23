Минобороны: рассматриваются различные способы проведения диверсии на складе боеприпасов в Балаклее

"По предварительным выводам, причиной пожара на некоторых площадках хранения оружия было проведение диверсии. Рассматриваются различные способы проведения этой диверсии, начиная со сброса с беспилотного летательного аппарата, завершая способом подрыва ", - сказал он.

Он отметил, что все это происходит в рамках продолжения гибридной войны со стороны РФ в отношении Украины, а также подобный случай на этих складах уже проходил в декабре 2015 года.

Сейчас развернут штаб тушения на месте происшествия.

Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии .

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней , зона эвакуации составляет 7 км.

Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта , отправлено более 20 "скорых".

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.