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Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині - Мінінфраструктури (доповнено)

Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця НС на складі боєприпасів на Харківщині - Мінінфраструктури (доповнено)

Київ • УНН

 • 11233 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Украерорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця надзвичайної ситуації на складі боєприпасів на Харківщині. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Украеорух тимчасово закрив небо в радіусі 40 км від місця пожежі", - цитує Ю.Лавренюка прес-служба.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

Українські Національні Новини

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