Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области - Мининфраструктуры (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов в Харьковской области. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Украэрорух временно закрыл небо в радиусе 40 км от места пожара", - цитирует Ю.Лавренюка пресс-служба.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
По данным источника УНН, детонация боеприпасов на складе в Харьковской области может длиться несколько дней, зона эвакуации составляет 7 км.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.