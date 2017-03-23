Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія у районі НС на Харківщині призупинено - ДСНС (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія у районі надзвичайної ситуації на Харківщині призупинено та організовано за резервною схемою. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Рух пасажирського транспорту по залізничній станції Балаклія призупинено та організовано за резервною схемою", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що на місці події від ДСНС задіяно 55 автоцистерн, 24 одиниці допоміжної техніки від ДСНС та 362 чоловіки особового складу. Також працює 25 автомобілів швидкої допомоги, понад 100 співробітників швидкої допомоги, від Національної поліції - 40 автомобілів та понад 150 чоловік особового складу.
На залізничній станції с. Шебелинка чергують два пожежних потяги.
На місці розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Світличною Ю.О., працює оперативна група ДСНС України, яку очолює тимчасово виконуючий обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцький О.Г.
Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.
Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.
Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.
За даними джерела УНН, детонація боєприпасів на складі на Харківщині може тривати кілька днів, зона евакуації становить 7 км.
Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".
Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.