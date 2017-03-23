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На низці автодоріг на Харківщині обмежили рух через НС на складі боєприпасів

На низці автодоріг на Харківщині обмежили рух через НС на складі боєприпасів

Київ • УНН

 • 9378 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На низці автодоріг на Харківщині обмежили рух через надзвичайну ситуацію на складі боєприпасів, де в ніч на четвер стався вибух, передає УНН з посиланням на прес-службу Управління безпеки дорожнього руху ДПД Національної поліції.

"У зв’язку з надзвичайною ситуацією в Балаклійському районі (пожежа на військових складах), наразі обмежено руху транспортних засобів на автодорогах: О-210103 Балаклія – Яковенкове, 0-40 км; Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гроховатка, 77-90 км; Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегичівка, 22-43 км; О-210102 Балаклія-Бригадирівка, 0-10 км; С-210131 під’їзд до села Вербівка, 0-1 км", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Додамо, за даними Міноборони, у районі НС на складі боєприпасів на Харківщині відкрито два евакуаційних пункти, відправлено більше 20 "швидких".

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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