На ряде автодорог в Харьковской области ограничили движение из-за ЧС на складе боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На ряде автодорог в Харьковской области ограничили движение из-за чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов, где в ночь на четверг произошел взрыв, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции.
"В связи с чрезвычайной ситуацией в Балаклейском районе (пожар на военных складах), пока ограничено движения транспортных средств на автодорогах: О-210103 Балаклея - Яковенково, 0-40 км; Р-78 Харьков-Змиев-Балаклея-Гроховатка, 77 -90 км, Т-21-10 Шевченково-Балаклея-Первомайский-Кегичевка, 22-43 км; О-210102 Балаклея-Бригадировка, 0-10 км; с-210131 подъезд к селу Вербовка, 0-1 км", - говорится в сообщении.
Напомним, мощный взрыв произошел на складе боеприпасов в Харьковской области.
Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.
Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.
Добавим, по данным Минобороны, в районе ЧП на складе боеприпасов в Харьковской области открыты два эвакуационных пункта, отправлено более 20 "скорых".
Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.