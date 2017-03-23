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ДСНС: у районі НС на Харківщині є шість евакуаційних пунктів, залучено 74 автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Із можливої зони ураження у районі надзвичайної ситуації на складах боєприпасів на Харківщині евакуйовано понад 19 тисяч осіб, наразі розгорнуто шість евакуаційних пунктів, залучено 74 автобуси і 24 автомобілі швидкої допомоги, передає УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.

"Станом на 10:00 на території військового складу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. Із можливої зони ураження (м. Балаклія та прилеглих сіл Вербівка та Яковенкове) евакуйовано понад 19 тисяч осіб. Евакуаційні заходи продовжуються. Розгорнуто 6 евакуаційних пунктів. Для проведення евакуаційних заходів залучено 74 автобуси та 24 карети швидкої допомоги для надання медичної допомоги та транспортування осіб з обмеженими можливостями та похилого віку", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, інформації щодо загиблих та постраждалого населення внаслідок надзвичайної ситуації на території військового складу не надходило.

Вказано, що відключено від газопостачання місто Балаклія.

Тимчасово призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою.

В прилеглих до місця події районах заборонено рух автомобільного транспорту.

Тимчасово Укравіарухом заборонено рух авіатранспорту в радіусі 40 км від місця події.

Також зазначається, що в зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю понад 500 осіб та 150 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС 330 осіб особового складу та 55 одиниць спеціальної та пожежної техніки (3 піротехнічні розрахунки - 14 осіб та 6 од. техніки). Охорону громадського порядку забезпечують 150 осіб та 40 од. техніки від Нацполіції.

"Приведено у готовність резервні сили та засоби ДСНС, у тому числі 12 піротехнічних розрахунків (60 осіб та 24 од. техніки). Чергують два пожежних потяги на залізничній станції Шебелинка", - додали у ДСНС.

Після зменшення інтенсивності вибухів сили і засоби ДСНС розпочнуть виконання заходів з ліквідації надзвичайної ситуації на об’єкті.

"На місці події розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з головою Харківської облдержадміністрації Світличною Юлією Олександрівною, працює оперативна група ДСНС України, під керівництвом тимчасово виконуючого обов’язки Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Мельчуцького Олега Григоровича. Відбулося позачергове засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якій прийнято ряд першочергових заходів щодо захисту населення і територій у тому числі проведення евакуації населення", - сказано у повідомленні.

У ДСНС нагадали, що о 2 год. 56 хв. 23 березня до ДСНС надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у м. Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Також нагадаємо, головний військовий прокурор А.Матіос повідомив, що пожежа сталася внаслідок диверсії.

Як повідомляв УНН, людей евакуйовують з району, де стався вибух на складі з боєприпасами на Харківщині.

Також додамо, пожежні потяги Укрзалізниці направлені до Харківської області з метою локалізації та тушіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклея на Харківщині.

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