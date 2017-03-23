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ГосЧС: в районе ЧП в Харьковской области есть шесть эвакуационных пунктов, привлечено 74 автобуса

ГосЧС: в районе ЧП в Харьковской области есть шесть эвакуационных пунктов, привлечено 74 автобуса

Киев  •  УНН

 • 11074 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. С возможной зоны поражения в районе чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов в Харьковской области эвакуированы более 19 тысяч человек, сейчас развернуто шесть эвакуационных пунктов, привлечено 74 автобуса и 24 автомобиля скорой помощи, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС.

"По состоянию на 10:00 на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности. С возможной зоны поражения (г.Балаклея и близлежащих сел Вербовка и Яковенково) эвакуированы более 19 тысяч человек. Эвакуационные мероприятия продолжаются. Развернуто 6 эвакуационных пунктов. Для проведения эвакуационных мероприятий привлечено 74 автобуса и 24 кареты скорой помощи для оказания медицинской помощи и транспортировки лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, информации о погибших и пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации на территории военного склада не поступало.

Указано, что отключен от газоснабжения город Балаклея.

Временно приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме.

В прилегающих к месту происшествия районах запрещено движение автомобильного транспорта.

Временно Укравиарухом запрещено движение авиатранспорта в радиусе 40 км от места происшествия.

Также отмечается, что в зоне чрезвычайной ситуации сосредоточено группировки сил общей численностью более 500 человек и 150 единиц техники, в том числе от ГосЧС 330 человек личного состава и 55 единиц специальной и пожарной техники (3 пиротехнические расчеты - 14 человек и 6 ед. техники). Охрану общественного порядка обеспечивают 150 человек и 40 ед. техники Нацполиции.

"Приведены в готовность резервные силы и средства ГосЧС, в том числе 12 пиротехнических расчетов (60 человек и 24 ед. техники). Дежурят два пожарных поезда на железнодорожной станции Шебелинка", - добавили в ГосЧС.

После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГосЧС приступят к выполнению мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации на объекте.

"На месте происшествия развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации во главе с председателем Харьковской облгосадминистрации Светличной Юлией Александровной, работает оперативная группа ГосЧС Украины, под руководством временно исполняющего обязанности Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Мельчуцького Олега Григорьевича. Состоялось внеочередное заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которой принят ряд первоочередных мер по защите населения и территорий в том числе проведение эвакуации населения", - сказано в сообщении.

В ГосЧС напомнили, что в 2 часа. 56 мин. 23 марта в ГосЧС поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в г.Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

Также напомним, главный военный прокурор А.Матиос сообщил, что пожар произошел в результате диверсии.

Как сообщал УНН, людей эвакуируют из района, где произошел взрыв на складе с боеприпасами в Харьковской области.

Также добавим, пожарные поезда Укрзализныци направлены в Харьковскую область с целью локализации и тушения пожара на военных складах, расположенных недалеко от города Балаклея Харьковской области.

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