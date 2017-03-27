У Балаклії відновили теплопостачання, газ подали 30% абонентів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Балаклії Харківської області, де горіли склади з боєприпасами, відновлене теплопостачання. Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова Харківської ОДА Юлія Світлична, передає УНН.
"Балаклія підключена до системи теплозабезпечення! Зараз усі 6 котелень міста працюють у звичайному режимі", - написала Ю.Світлична.
Вона також додала, що у місті почалось підключення абонентів до системи газопостачання.
"Газ поданий вже для майже 30% абонентів, плануємо завершити цей процес до середи (за винятком аварійних будинків)",- зазначила Ю.Світлична.
Раніше у Балаклії відновили електропостачання.
За даними ДСНС, о 2:56 23 березня надійшла інформація про те, що на території військового складу Міністерства оборони у місті Балаклія Харківської області виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Було евакуйовано більше 19 тис. людей.
Місто Балаклія було відключено від газопостачання. Тимчасово було призупинено рух залізничного транспорту по станції Балаклія та організовано за резервною схемою. В прилеглих до місця події районах було заборонено рух автомобільного транспорту.
Украерорух тимчасово закрив небо поблизу місця НС на складі боєприпасів на Харківщині.
За фактом НС на складах боєприпасів відкрито два кримінальні провадження.
Внаслідок вибухів у Балаклії загинула жінка.