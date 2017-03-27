В Балаклее возобновили теплоснабжение, газ подали 30% абонентов

"Балаклея подключена к системе теплоснабжения! Сейчас все 6 котельных города работают в обычном режиме", - написала Ю.Свитлична.

Она также добавила, что в городе началось подключение абонентов к системе газоснабжения.

"Газ подан уже для почти 30% абонентов, планируем завершить этот процесс до среды (за исключением аварийных домов)", - отметила Ю.Свитлична.

Ранее в Балаклее восстановили электроснабжение.

По данным ДСНС, в 2:56 23 марта поступила информация о том, что на территории военного склада Министерства обороны в городе Балаклея Харьковской области возник пожар с последующей детонацией боеприпасов. Были эвакуированы более 19 тыс. человек.

Город Балаклея был отключен от газоснабжения. Временно было приостановлено движение железнодорожного транспорта по станции Балаклея и организовано по резервной схеме. В прилегающих к месту происшествия районах было запрещено движение автомобильного транспорта.

Украэрорух временно закрыл небо вблизи места ЧС на складе боеприпасов в Харьковской области.

По факту ЧП на складах боеприпасов открыто два уголовных производства.

В результате взрывов в Балаклее погибла женщина.