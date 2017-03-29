Рынок горел на Черниговщине

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Вчера, 28 марта, произошел пожар на территории "Коммунального рынка" в Нежине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

Так, 28 марта в 23:33, к спасателям поступило сообщение о пожаре на территории "Коммунального рынка" по ул. Московской 5-б, что в райцентре. Охранник заметил огонь внутри торговых сооружений и немедленно сообщил о происшествии спасателям.

В связи с поздним выявлением и сообщением о пожаре, на данный момент огнем было охвачено почти 400 кв.м. территории. Всего на тушение пожара было задействовано 6 единиц специальной техники и 20 человек личного состава, из них от ГСЧС  Украины 4 единицы спецтехники и 16 человек личного состава. В 00:23 пожар локализован, а в 2:31 окончательно ликвидирован.

Причина пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, службой ДСНС за минувшие сутки спасено шесть человек.

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