Остановка столичного автобуса №87 переименовали

С 29 марта 2017 переименовывается остановка автобусов №87 "Проспект Воссоединения" (по требованию) на "Проспект Соборности" (по требованию) по ул.Ивана Миколайчука в направлении вул.Митрополита Андрея Шептицкого.

Как сообщал УНН, многоэтажка горела в Шевченковском районе столицы.

Также напомним, что из-за ремонта дороги на мосту Метро в столице ограничат движение транспорта.

Движение транспорта ограничат в месте выполнения работ по направлению движения из Броварского проспекта на Набережное шоссе.

Так ограничение будет действовать: с 21:00 31 марта до 18:00 1 апреля - в первой полосе движения и с 21:00 1 апреля до 18:00 2 апреля - во второй полосе движения.