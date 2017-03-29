Движение транспорта ограничат в центре Киева в субботу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В субботу, 1 апреля, движение всех видов транспорта по некоторым улицам в центральной части Киева будет временно запрещено. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Так, 1 апреля с 19:00 до 23:00 будет запрещено движение всех видов транспорта в центральной части столицы в связи с проведением фестиваля "Французская весна в Украине" на Софийской площади. Так, движение будет запрещено: ул. Малой Житомирской, Софийской, пер. Рильским, Владимирским проездом и ул. Владимирской (от ул. Ирининской до ул. Большой Житомирской). Подписано соответствующее распоряжение Киевской городской государственной администрации № 286.
На время проведения мероприятия в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит через место проведения Фестиваля, будет изменен.
Отметим, что 1 апреля движение транспорта на ул. Крещатик с 19:00 до 22:00 будет разрешено.
Кроме того, в связи с проведением "Французской весны в Украине", будет отключено внешнее освещение на Софийской площади и ул. Владимирской с 20:00 31 марта до 1:00 1 апреля и с 20:00 до 22:00 на 1 апреля.
Напомним, что остановку столичного автобуса № 87 переименовали.