Завтра некоторый общественный транспорт Киева изменит движение через фестиваль
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. На время проведения фестиваля "Французская весна" в работу некоторого общественного транспорта будут внесены изменения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
В связи с проведением 1 апреля на Софийской площади фестиваля "Французская весна" вносятся временные изменения в работу наземного общественного транспорта.
Так, 1 апреля с 18:00 до 23:00 будет организовано движение:
- троллейбусов маршрута №6 от Минского массива до ст.м. "Лукьяновская";
- троллейбусов маршрута №16 и №18 от ул Академика Щусева и вул.Сошенка до Воздухофлотского путепровода;
- автобусов маршрутов №№24 и №114 по схеме движения автобусов в рабочие дни.
Как сообщал УНН, в субботу 1 апреля движение всех видов транспорта по некоторым улицам в центральной части Киева будет временно запрещено.