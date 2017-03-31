На следующей неделе в Киеве стартует VII Всеукраинский фестиваль писанок
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. С 8 апреля 2017 в рамках пасхальных празднований в центре столицы стартует VII Всеукраинский фестиваль писанок, который охватит 3 локации: Софийскую, Михайловскую площади и Владимирский проезд. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
В этом году на локациях мероприятия будут представлены рекордное число писанок-малеванок — 585 единиц.
Так, на Софийской площади представляют 374 работы художников в направлении “авторская писанка-малеванка”. Гостей также ждет Всеукраинская коллекция традиционных писанок, который будет представлять региональные особенности страны. Коллекция расположится на Софийской площади под шатрами и будет насчитывать более 50 000 писанок, выполненных художниками и детьми со всей Украины. Кроме того, в рамках проекта будут представлены частные коллекции писанок выдающихся художников. Также на Софийской площади можно будет посетить Музей с тематическими ледяными скульптурами и научиться расписывать писанки в зоне мастер-классов. Продлится фестиваль на Софийской с 8 до 23 апреля.
На Владимирском проезде представят 100 писанок-малеванок, выполненных традиционными аутентичными узорами. Так, посетители городка смогут посетить Пасхальную ярмарку длиной 500 метров, где можно будет приобрести сувениры, вкусности, пасхальный кулич, полакомиться разнообразными блюдами. Мероприятие на указанной локации продлится с 14 апреля по 13 мая.
Кроме того, 111 писанок-малеванок, авторами которых являются дети, разместятся на территории детского городка на Михайловской площади. Город детских развлечений будет насчитывать более 10 достопримечательностей: колесо обозрения высотой 16 метров, киевская карусель, писанковый лабиринт из ярких мега-карандашей, зона детских развлечений и много других разнообразных активностей. Кроме того, уже традиционно на указанной локации для Фестиваля построят “Пасхальный тоннель желаний”. Ежегодно длина тоннеля растет на метр. В этом году тоннель достигать 22 метра в длину. Мероприятие будет проходить с 15 апреля по 14 мая.
Напомним, что завтра некоторый общественный транспорт Киева изменит движение через фестиваль.