Завтра в Киеве завершится отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Городские власти столицы приняли решение завершить текущий отопительный сезон 1 апреля. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"Городская власть приняла решение завершить текущий отопительный сезон 1 апреля. Прогноз погоды, который мы получили от Украинского гидрометцентра свидетельствует о том, что с 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура будет больше 8 градусов", - говорится в сообщении.
В КГГА отметили, что периодов резкого похолодания, что, например, наблюдались в марте, гидрометцентр не прогнозирует.
"Мы получили почти три тысячи обращений от киевлян, которые просят уже выключить отопление, поскольку стоимость этой услуги - чрезвычайно высока. Поэтому мы используем каждую возможность для экономии киевлян. В этом году отопительный сезон завершится еще раньше по сравнению с предыдущим годом", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
Как сообщал УНН, на следующей неделе в Киеве стартует VII Всеукраинский фестиваль писанок.