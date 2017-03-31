Завтра в Киеве завершится отопительный сезон

"Городская власть приняла решение завершить текущий отопительный сезон 1 апреля. Прогноз погоды, который мы получили от Украинского гидрометцентра свидетельствует о том, что с 1 апреля и в последующие дни среднесуточная температура будет больше 8 градусов", - говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что периодов резкого похолодания, что, например, наблюдались в марте, гидрометцентр не прогнозирует.

"Мы получили почти три тысячи обращений от киевлян, которые просят уже выключить отопление, поскольку стоимость этой услуги - чрезвычайно высока. Поэтому мы используем каждую возможность для экономии киевлян. В этом году отопительный сезон завершится еще раньше по сравнению с предыдущим годом", - сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Как сообщал УНН, на следующей неделе в Киеве стартует VII Всеукраинский фестиваль писанок.