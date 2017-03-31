Автоматичний реєстр відшкодування ПДВ запрацює у тестовому режимі з 1 квітня - П.Порошенко

"Ми всі зробили максимум зусиль для того, щоб нарешті з 1 квітня запустити (автоматичний реєстр відшкодування ПДВ – ред.) поки що в тестовому режимі на три місяці, але я думаю, що він має працювати з самого першого дня ефективно, з другого півріччя в повному режимі прозорий режим відшкодування ПДВ", - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що сподівається на повне і ефективне проведення аудиту невідшкодованого ПДВ.

Раніше запуск автоматичного реєстра відшкодування ПДВ з 1 квітня анонсував міністр О.Данилюк.