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Автоматичний реєстр відшкодування ПДВ запрацює у тестовому режимі з 1 квітня - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 18934 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. З 1 квітня в тестовому режимі запрацює автоматичний реєстр відшкодування ПДВ. Про це на засіданні Нацради реформ заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Ми всі зробили максимум зусиль для того, щоб нарешті з 1 квітня запустити (автоматичний реєстр відшкодування ПДВ – ред.) поки що в тестовому режимі на три місяці, але я думаю, що він має працювати з самого першого дня ефективно, з другого півріччя в повному режимі прозорий режим відшкодування ПДВ", - сказав П.Порошенко.

Він зазначив, що сподівається на повне і ефективне проведення аудиту невідшкодованого ПДВ.

Раніше запуск автоматичного реєстра відшкодування ПДВ з 1 квітня анонсував міністр О.Данилюк.

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