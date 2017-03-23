З 1 квітня в Україні стартує заборона на вилов риби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Вже з наступного тижня, 1 квітня, в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби. Про це УНН повідомили у прес-службі Держрибагентства.
"З 1 квітня в Україні стартує нерестова заборона на вилов риби. Це особливий період у житті риб, адже починається їх розмноження", - йдеться в повідомленні.
У відомстві звертаються до громадян з проханням бути особливо уважними та дотримуватись визначених правил під час нересту. У разі виявлення на водоймах браконьєрів негайно повідомляйте в управління рибохорони.
Нагадаємо, що завтра в Україні буде хмарно з проясненнями.