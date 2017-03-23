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Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Завтра в Україні очікується хамрна з проясненнями погода, подекуди дощі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.

Так, завтра очікуються невеликі дощі (вдень на півночі Лівобережжя помірні), лише у південній частині без опадів. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 10-15°, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині подекуди 7-9°, у Закарпатській, Чернівецькій, Вінницькій, місцями в Одеській областях 15-20°.

Нагадаємо, що минулий рік оновив температурні рекорди.

Також нагадаємо, що Київрада погодила проект щодо заборони вилову безпритульних котів.

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