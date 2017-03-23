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Минулий рік оновив температурні рекорди – доповідь ООН

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Торік середня температура повітря на планеті була на 0,06 градуса за Цельсієм вищою, ніж у 2015 році, та на 1,1 градус більшою, порівняно з доіндустріальним періодом, передає УНН з посиланням на прес-службу Всесвітньої метеорологічної організації.

"Ця доповідь (про глобальний клімат – ред.) підтверджує, що 2016 рік став найтеплішим за всю історію спостережень, перевищивши на 1,1 °C значення доіндустріального періоду, що вже безпрецедентно, і на 0,06 °C – попередній рекорд, встановлений в 2015 році. Таке зростання глобальної температури пов’язане з іншими змінами, що відбуваються в кліматичній системі”, - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Нещодавно опубліковані дослідження, які не включені в доповідь ВМО, свідчать, що океани потеплішали більшою мірою, ніж передбачалося. Цієї зими, щонайменше, тричі в Арктиці спостерігалися потужні атлантичні шторми, спричинені теплим вологим повітрям.

Таким чином, в розпал арктичної зими і в період морського льодоставу відзначалися дні, які за своїми показниками наближалися до точки танення. Як наслідок, площа антарктичного морського льоду виявилася рекордно малою.

Зазначимо, що щорічну доповідь ВМО буде представлено сьогодні, у всесвітній метеорологічний день, державам-учасницям ООН і експертам з питань клімату на заході високого рівня, який відбудеться у Нью-Йорку.

Як повідомляв УНН, цього березня у Києві зафіксували вже третій температурний рекорд.

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