Минулий рік оновив температурні рекорди – доповідь ООН

"Ця доповідь (про глобальний клімат – ред.) підтверджує, що 2016 рік став найтеплішим за всю історію спостережень, перевищивши на 1,1 °C значення доіндустріального періоду, що вже безпрецедентно, і на 0,06 °C – попередній рекорд, встановлений в 2015 році. Таке зростання глобальної температури пов’язане з іншими змінами, що відбуваються в кліматичній системі”, - заявив генеральний секретар ВМО Петтері Таалас.

Нещодавно опубліковані дослідження, які не включені в доповідь ВМО, свідчать, що океани потеплішали більшою мірою, ніж передбачалося. Цієї зими, щонайменше, тричі в Арктиці спостерігалися потужні атлантичні шторми, спричинені теплим вологим повітрям.

Таким чином, в розпал арктичної зими і в період морського льодоставу відзначалися дні, які за своїми показниками наближалися до точки танення. Як наслідок, площа антарктичного морського льоду виявилася рекордно малою.

Зазначимо, що щорічну доповідь ВМО буде представлено сьогодні, у всесвітній метеорологічний день, державам-учасницям ООН і експертам з питань клімату на заході високого рівня, який відбудеться у Нью-Йорку.

Як повідомляв УНН, цього березня у Києві зафіксували вже третій температурний рекорд.