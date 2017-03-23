Прошлый год обновил температурные рекорды - доклад ООН

"Этот доклад (о глобальном климате - ред.) подтверждает, что 2016 стал самым теплым за всю историю наблюдений, превысив на 1,1 ° C значение доиндустриального периода, уже беспрецедентно, и на 0,06 ° C - предыдущий рекорд, установленный в 2015 году. Такой рост глобальной температуры связан с другими изменениями, происходящими в климатической системе", - заявил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Недавно опубликованы исследования, которые не включены в доклад ВМО, свидетельствуют, что океаны потеплели в большей степени, чем предполагалось. Этой зимой, по меньшей мере, трижды в Арктике наблюдались мощные атлантические штормы, вызванные теплым влажным воздухом.

Таким образом, в разгар арктической зимы и в период морского ледостава отмечались дни, которые по своим показателям приближались к точке таяния. Как следствие, площадь антарктического морского льда оказалась рекордно низкой.

Отметим, что ежегодный доклад ВТО будет представлен сегодня, во всемирной метеорологический день, государствам-участникам ООН и экспертам по вопросам климата на мероприятии высокого уровня, который состоится в Нью-Йорке.

Как сообщал УНН, в этом марте в Киеве зафиксировали уже третий температурный рекорд.