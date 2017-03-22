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Київрада погодила проект щодо заборони вилову безпритульних котів

Київрада погодила проект щодо заборони вилову безпритульних котів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Сьогодні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики депутати погодили проект рішення “Про деякі питання безпритульних котів у місті Києві”. Про це УНН повідомили у прес-службі Київради.

Відповідно до проекту рішення, забороняється вилов безпритульних котів на території Києва за винятком необхідності їх стерилізації, вакцинації та/або з метою прилаштування до нових власників. До цього процесу обов’язково мають бути залучені представники громадських зоозахисних організацій.

“Також вилов забороняється у разі виникнення обставин, що створюють загрозу життю, здоров’ю та безпеці людей. Окрім того, комунальні підприємства по утриманню житлового фонду зобов’язанні не створювати навмисних перешкод для виконання котами функції природної дератизації та надавати їм доступ до підвальних приміщень”, — наголосив автор проекту рішення, голова екологічної комісії Костянтин Яловий.

Окрім того, в проекті рішення наголошується, що відповідальні особи, які уповноважені в структурах житлово-експлуатаційних підприємств чи організацій, в тому числі ЖБК, ОСББ, мають забезпечувати дотримання норм та вимог експлуатації підвалів, технічних підвалів та горищ, запобігати ізоляції там котів, що може призвести до їх загибелі.

Також комунальні підприємства “Притулок для тварин” та “Київська міська лікарня ветеринарної медицини” мають забезпечити за позабюджетні кошти та кошти, передбачені у бюджеті на відповідний рік, регулювання чисельності цих тварин у місті через стерилізацію з обов’язковою вакцинацією.

“Якщо будуть звернення про загрозу життю, здоров’ю та безпеці людей, через наявність безпритульних котів у нежитлових приміщеннях, балансоутримувачі підвалів, технічних підвалів і горищ об’єктів житлового фонду мають спрямовувати копію звернення до громадських зоозахисних організацій. Такі дії мають відбуватись із залучення представників цих організацій, а також опікунів вуличних котів до безпосереднього вирішення таких питань на місцях, а також забезпечення приміщення безпритульних котів у притулок або прилаштування їх до нових власників”, — голова екологічної комісії Костянтин Яловий.

Проект рішення мають також розглянути на постійній комісії Київради з питань ЖКГ та ПЕК.

Як повідомляв УНН, у Рівному зареєстрували петицію про визнання котів частиною екосистеми міста.

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