Киевсовет согласовал проект о запрете вылова бездомных кошек

Согласно проекту решения, запрещается вылов бездомных кошек на территории Киева за исключением необходимости их стерилизации, вакцинации и/или с целью передачи новым владельцам. К этому процессу обязательно должны быть привлечены представители общественных зоозащитных организаций.

"Также вылов запрещается в случае возникновения обстоятельств, создающих угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Кроме того, коммунальные предприятия по содержанию жилищного фонда обязали не создавать умышленных помех для выполнения котами функции естественной дератизации и предоставлять им доступ к подвальным помещениям", - отметил автор проекта решения, глава экологической комиссии Константин Яловой.

Кроме того, в проекте решения отмечается, что ответственные лица, уполномоченные в структурах жилищно-эксплуатационных предприятий или организаций, в том числе ЖСК, ОСМД, должны обеспечивать соблюдение норм и требований эксплуатации подвалов, технических подвалов и чердаков, предотвращать изоляцию там кошек, что может привести к их гибели.

Также коммунальные предприятия "Приют для животных" и "Киевская городская больница ветеринарной медицины" должны обеспечить за счет внебюджетных средств и средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год, регулирование численности этих животных в городе через стерилизацию с обязательной вакцинацией.

"Если будут обращения об угрозе жизни, здоровью и безопасности людей, из-за наличия бездомных кошек в нежилых помещениях, балансодержатели подвалов, технических подвалов и чердаков объектов жилищного фонда должны направлять копию обращения в общественные зоозащитные организации. Такие действия должны происходить для привлечения представителей этих организаций, а также опекунов уличных котов к непосредственному решению таких вопросов на местах, а также обеспечения помещения бездомных кошек в приют или устройства их у новых владельцев", - сказал глава экологической комиссии Константин Яловой.

Проект решения должны также рассмотреть на постоянной комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ и ТЭК.

Как сообщал УНН, в Киеве зарегистрировали петицию о признании котов частью экосистемы города.