Завтра в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Завтра в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
Так, завтра ожидаются небольшие дожди (днем на севере Левобережья умеренные), только в южной части без осадков. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 10-15 °, в Волынской области, Ровенской, Черниговской и Сумской местами 7-9 °, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях 15-20 °.
Напомним, что прошлый год обновил температурные рекорды.
Также напомним, что Киевсовет согласовал проект по запрету вылова бездомных кошек.