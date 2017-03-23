Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Так, завтра ожидаются небольшие дожди (днем на севере Левобережья умеренные), только в южной части без осадков. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 ° тепла, днем ​​10-15 °, в Волынской области, Ровенской, Черниговской и Сумской местами 7-9 °, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях 15-20 °.

Напомним, что прошлый год обновил температурные рекорды.

Также напомним, что Киевсовет согласовал проект по запрету вылова бездомных кошек.