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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Завтра в Украине будет облачно с прояснениями

Киев • УНН

 • 8178 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Завтра в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.

Так, завтра ожидаются небольшие дожди (днем на севере Левобережья умеренные), только в южной части без осадков. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7 ° тепла, днем ​​10-15 °, в Волынской области, Ровенской, Черниговской и Сумской местами 7-9 °, в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, местами в Одесской областях 15-20 °.

Напомним, что прошлый год обновил температурные рекорды.

Также напомним, что Киевсовет согласовал проект по запрету вылова бездомных кошек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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