С 1 апреля в Украине стартует запрет на вылов рыбы

"С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Это особый период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение", - говорится в сообщении.

В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров немедленно сообщайте в управление рыбоохраны.

Напомним, что завтра в Украине будет облачно с прояснениями.