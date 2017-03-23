С 1 апреля в Украине стартует запрет на вылов рыбы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Уже со следующей недели, 1 апреля, в Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госрыбагентства.
"С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет на лов рыбы. Это особый период в жизни рыбы, ведь начинается их размножение", - говорится в сообщении.
В ведомстве обращаются к гражданам с просьбой быть особенно внимательными и соблюдать определенные правила во время нереста. В случае обнаружения на водоемах браконьеров немедленно сообщайте в управление рыбоохраны.
Напомним, что завтра в Украине будет облачно с прояснениями.