НКРЕКП збільшить тариф на відпуск електроенергії для “Енергоатома” на 2,9% з квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), збільшить тариф для ДП “НАЕК “Енергоатом” на відпуск електричної енергії на 2,9% з 46,64 коп. за 1 кВт-год до 48 коп. за 1 кВт-год (без ПДВ) з 1 квітня 2017 року. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні НКРЕКП, передає кореспондент УНН.
Згідно з рішенням НКРЕКП, з 1 квітня 2017 року тариф на відпуск електричної енергії на АЕС становитиме 48 коп. за 1кВт-год (без ПДВ), а тариф на виробництво теплової енергії 77,14 грн за 1 Гкал (без ПДВ).
Також Комісія схвалила інвестиційну програму “Енергоатому” на 2017 рік у сумі 5 млрд 349 млн 567,3 тис. грн.
“Енергоатом” пропонував збільшити тариф на електричну енергію на 47% — до 68,71 коп. за 1кВт-год, на теплову енергію — на 65% - до 119,8 грн за 1 Гкал год.
На сьогодні чинний тариф на електричну та теплову енергію АЕС становлять 46,64 коп. за 1 кВт-год та 72,56 грн за 1 Гкал. відповідно.