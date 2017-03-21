НКРЭКУ увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 апреля 2017 года тариф на отпуск электроэнергии на АЭС составит 48 коп. за 1кВт-ч (без НДС), а тариф на производство тепловой энергии 77,14 грн за 1 Гкал (без НДС).

Также Комиссия одобрила инвестиционную программу "Энергоатома" на 2017 год в сумме 5 млрд 349 млн 567,3 тыс. грн.

"Энергоатом" предлагал увеличить тариф на электрическую энергию на 47% - до 68,71 коп. за 1кВт-ч, на тепловую энергию - на 65% - до 119,8 грн за 1 Гкал ч.

На сегодня действующий тариф на электрическую и тепловую энергию АЭС составляют 46,64 коп. за 1 кВт-ч и 72,56 грн за 1 Гкал. в соответствии.