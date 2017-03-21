НКРЭКУ увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21847 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 71090 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112569 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127888 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136421 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128408 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119995 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106772 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107705 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103974 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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НКРЭКУ увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля

НКРЭКУ увеличит тариф на отпуск электроэнергии для "Энергоатома" на 2,9% с апреля

Киев  •  УНН

 • 9117 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), увеличит тариф для ГП "НАЭК" Энергоатом "на отпуск электрической энергии на 2,9% с 46,64 коп. за 1 кВт-ч до 48 коп. за 1 кВт-ч (без НДС) с 1 апреля 2017 года. Такое решение сегодня было принято на заседании НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.

Согласно решению НКРЭКУ, с 1 апреля 2017 года тариф на отпуск электроэнергии на АЭС составит 48 коп. за 1кВт-ч (без НДС), а тариф на производство тепловой энергии 77,14 грн за 1 Гкал (без НДС).

Также Комиссия одобрила инвестиционную программу "Энергоатома" на 2017 год в сумме 5 млрд 349 млн 567,3 тыс. грн.

"Энергоатом" предлагал увеличить тариф на электрическую энергию на 47% - до 68,71 коп. за 1кВт-ч, на тепловую энергию - на 65% - до 119,8 грн за 1 Гкал ч.

На сегодня действующий тариф на электрическую и тепловую энергию АЭС составляют 46,64 коп. за 1 кВт-ч и 72,56 грн за 1 Гкал. в соответствии.

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