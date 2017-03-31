Введення абонплати за газ не призведе до збільшення суми платіжок - П.Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Нова система оплати за газ, яка діятиме 1 квітня, не призведе до збільшення витрат людей. Про це, як повідомляє Урядовий портал, повідоми в віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, передає УНН.
“Це не є новим платежем. Та вартість, яку люди платили за газ, просто буде розбита на два платежі. Це абсолютно не призведе до збільшення платіжок. На сьогодні ціна на газ зафіксована на рівні 6879 грн (за кубічний метр — ред.) і жодних підстав ні для збільшення ціни на газ, ні на житлово-комунальні послуги я не бачу”, — сказав він.
За його словами, у прийнятому законі “Про ринок природного газу” зафіксовано, що ціна на транспортування газу має бути відділена від вартості самого газу.
“Тобто в даному випадку, НКРЕКП просто формально виконала закон і розрахувала вартість транспортування газу”, — зазначив П.Розенко.
Він також висловив здивання тим, що органи, які ухвалюють такі рішення, не виходять до людей і не пояснюють їх.
Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів планує проаналізувати процес розщеплення плати за газ, що відбуватиметься з 1 квітня, та змоделює формулу, за якою формуються платіжки.