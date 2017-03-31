Кабмін з 1 квітня планує розмежувати ціну газу і вартість його транспортування

"Згідно з ухваленим законом про ринок газу та згідно з Кодексом транспортних мереж, нам з 1 квітня треба розмежувати ціну газу та вартість його транспортування і постачання. І це, власне, призвело до зменшення ціни газу на 800 грн. Фактично, відбулося розщеплення. Наразі я хочу подивитися на структуру платежу", - сказав В.Гройсман.

При цьому очільник уряду зазначив що 1 тисяча кубометрів газу має коштувати тепер близько 6 тис. грн. Окрім того, розщеплення платежу жодним чином не позначиться на отримувачах субсидій.

"Тим 7,5 млн домогосподарств, які отримують субсидії, - на них це не позначиться", - зазначив Прем’єр.

Нагадаємо, субсидії на початок березня отримали майже 6,4 млн сімей.