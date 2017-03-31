Кабмин с 1 апреля планирует разграничить цену газа и стоимость его транспортировки

"Согласно принятому закону о рынке газа и в соответствии с Кодексом транспортных сетей, нам с 1 апреля нужно разграничить цену газа и стоимость его транспортировки и поставки. И это, собственно, привело к уменьшению цены газа на 800 грн. Фактически, произошло расщепление. Сейчас я хочу посмотреть на структуру платежа", - сказал В.Гройсман.

При этом глава правительства отметил что 1000 кубометров газа должен стоить теперь около 6 тыс. грн. Кроме того, расщепление платежа никак не отразится на получателей субсидий.

"Тем 7,5 млн домохозяйств, получающих субсидии, - на них это не отразится", - отметил Премьер.

Напомним, субсидии на начало марта получили почти 6,4 млн семей.