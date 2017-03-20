Субсидії отримали на початок березня майже 6,4 млн сімей – Держстатистики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали на початок березня 6 млн 356 тис. 127 сімей. Про це йдеться у повідомленні Державної служби статистики, передає УНН.
За інформацією Держстатистики, з початку року за субсидіями звернулися до соцуправлінь 870,4 тис. сімей.
З початку 2017 року призначено субсидії для 1,05 млн родин на загальну суму 1,6 млрд грн, в тому числі у лютому – 455,7 тис. сімей - на 715,9 тис. грн.
Нагадаємо, за словами віце-прем’єр-міністра України Павла Розенка, жодних суттєвих змін у системі нарахування субсидій у наступному опалювальному сезоні не буде.