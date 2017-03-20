Субсидии получили на начало марта почти 6,4 млн семей - Госстатистики
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получили на начало марта 6 млн 356 тыс. 127 семей. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, передает УНН.
По информации Госстатистики, с начала года за субсидиями обратились в соцуправления 870,4 тыс. семей.
С начала 2017 г. назначены субсидии для 1,05 млн семей на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе в феврале - 455,7 тыс. семей - на 715,9 тыс. грн.
Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, никаких существенных изменений в системе начисления субсидий в следующем отопительном сезоне не будет.