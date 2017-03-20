Субсидии получили на начало марта почти 6,4 млн семей - Госстатистики

По информации Госстатистики, с начала года за субсидиями обратились в соцуправления 870,4 тыс. семей.

С начала 2017 г. назначены субсидии для 1,05 млн семей на общую сумму 1,6 млрд грн, в том числе в феврале - 455,7 тыс. семей - на 715,9 тыс. грн.

Напомним, по словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, никаких существенных изменений в системе начисления субсидий в следующем отопительном сезоне не будет.