Реєстр підприємств, які реструктуризуватимуть борги за спожиті енергоносії, запрацює у квітні

"Наразі, ми запускаємо в дію механізм по закону №1730 «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії». З 1 квітня запрацює Реєстр підприємств тепло- та водопостачання, які зможуть врегулювати заборгованість перед НАК "Нафтогаз" за спожиті енергоносії і розпочати процес реструктуризації боргів. В процесі реструктуризації будуть списані штрафи і пені за спожиту енергію та надаватимуться субвенції від держави для зменшення боргових зобов’язань підприємств", - наголосив Г.Зубко.

Як повідомляв УНН, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив 28 березня, що на державних підприємствах, підпорядкованих Мінрегіону, працює система уповноважених із питань запобігання та виявлення корупції.