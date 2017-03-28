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Реестр предприятий, которые будут реструктуризировать долги за энергоносители, заработает в апреле

Реестр предприятий, которые будут реструктуризировать долги за энергоносители, заработает в апреле

Киев • УНН

 • 12828 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Уже с 1 апреля в Украине заработает реестр предприятий, которые начнут реструктуризацию долгов за потребленные энергоносители. Об этом заявил во время селекторного совещания с регионами вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Г.Зубко.

"Сейчас мы запускаем в действие механизм по закону №1730 «О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители». С 1 апреля заработает Реестр предприятий тепло- и водоснабжения, которые смогут урегулировать задолженность перед НАК "Нафтогаз" за потребленные энергоносители и начать процесс реструктуризации долгов. В процессе реструктуризации будут списаны штрафы и пеня за потребленную энергию и будут предоставляться субвенции и от государства для уменьшения долговых обязательств предприятий", - подчеркнул Г.Зубко.

Как сообщал УНН, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил 28 марта, что на государственных предприятиях, подчиненных Минрегиону, работает система уполномоченных по вопросам предотвращения и выявления коррупции.

Украинские Национальные Новости

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