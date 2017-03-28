На підприємствах Мінрегіону працюють антикорупційні уповноважені – Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. На державних підприємствах, підпорядкованих Мінрегіону, працює система уповноважених із питань запобігання та виявлення корупції. Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко під час семінару-тренінгу з питань оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм держпідприємств, повідомили УНН у прес-службі урядовця.
“Мінрегіон активно працює у напрямку зменшення корупції, насамперед у будівельній галузі. Прийнято ряд нормативно-правових актів. Ми усуваємо перешкоди у розвитку будівельного бізнесу, спрощуємо дозвільні процедури, дерегулюємо галузь”, — повідомив віце-прем’єр.
Він зауважив, що “сектор державних підприємств завжди був найбільше уражений корупційними ризиками”.
“Маємо це зламати. Це якраз ваша справа — уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції. Розраховуємо на вашу принциповість”, — наголосив Г.Зубко.
У повідомленні також зазначається, що до процесу підготовки антикорупційних програм для держпідприємств буде залучено громадський сектор, експертів урядово-громадської ініціативи “Разом проти корупції” та НАЗК.
Нагадаємо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення зміни до статті 3 Закону України “Про запобігання корупції”.