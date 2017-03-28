На предприятиях Минрегиона работают антикоррупционные уполномоченные - Г.Зубко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. На государственных предприятиях, подчиненных Минрегиону, работает система уполномоченных по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко во время семинара-тренинга по вопросам оценки коррупционных рисков и подготовки антикоррупционных программ госпредприятий, сообщили УНН в пресс-службе вице-премьера.
“Минрегион активно работает в направлении уменьшения коррупции, прежде всего в строительной отрасли. Принят ряд нормативно-правовых актов. Мы устраняем препятствия в развитии строительного бизнеса, упрощаем разрешительные процедуры, дерегулируем отрасль”, – сообщил Г.Зубко.
Он отметил, что “сектор государственных предприятий всегда был наиболее подвержен коррупционным рискам”.
“Мы должны это сломать. Это как раз ваше дело — уполномоченных по вопросам предотвращения и выявления коррупции. Рассчитываем на вашу принципиальность”, — подчеркнул вице-премьер.
В сообщении также отмечается, что к процессу подготовки антикоррупционных программ для госпредприятий будут привлечены общественный сектор, эксперты правительственно-общественной инициативы “Вместе против коррупции” и НАПК.
Напомним, 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменения в статью 3 Закона Украины “О предотвращении коррупции”.